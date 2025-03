CavaRei alla conquista di New York. Gruppo di disabili vola all’Onu: "Racconteranno la loro esperienza"

L’inclusione viaggia per il mondo, e questa volta volerà fino a New York (e non solo). Dopo la partecipazione al G7 della disabilità di Assisi, nell’ottobre del 2024, la cooperativa sociale Cava Rei si prepara a una stagione ricca di eventi, uno dei quali avrà come teatro nientemeno che il palazzo dell’Onu, negli States. "Ad Assisi avevo promesso che l’avventura non sarebbe finita lì e che CavaRei avrebbe superato i confini. La promessa è mantenuta. Un gruppo di persone con fragilità – spiega la presidente Maurizia Squarzi – parteciperà a un importante evento internazionale al Palazzo di Vetro e, insieme ad altre realtà come la nostra, racconterà alle delegazioni dell’Onu come la comunità sostiene il tempo di vita e il tempo ricreativo delle persone con disabilità".

Sarà CavaRei a sostenere le spese di viaggio del piccolo gruppo che volerà oltreoceano, e per farlo ha pensato a una raccolta fondi collegata alla campagna pasquale che proporrà, tra gli altri prodotti sempre in vendita nello shop di via Bazzoli 8, anche deliziose uova di cioccolato con sorprese personalizzate. All’evento newyorkese prenderà parte – a titolo personale – anche l’assessora al welfare Angelica Sansavini, particolarmente sensibile al tema della fragilità: "Se pensiamo alla nostra città come a un puzzle della solidarietà, dobbiamo riconoscere come CavaRei rappresenti un tassello importantissimo e prova ne sono i tanti riconoscimenti che sta ottenendo".

Ma gli appuntamenti di CavaRei non finiscono qui: nei primi giorni di aprile il truck gestito dagli ospiti della struttura sarà al porto di Ancona ad accogliere la Amerigo Vespucci al momento dell’attracco, poi il 28 e il 29 aprile sarà il turno di Roma, dove i ragazzi si occuperanno di rifocillare con le loro bevande i partecipanti al Giubileo della disabilità. Ma la vocazione gastronomica del gruppo si potrà esplicitare al suo meglio il 26 e 27 maggio, quando la trasmissione televisiva del noto cuoco Giorgione, in onda su Gambero Rosso, registrerà una puntata proprio a Forlì. Lo chef in persona incontrerà i membri di CavaRei nella sede di San Leonardo e visiterà l’orto di erbe aromatiche nel pieno del suo splendore. Tra i progetti in corso, uno non riguarda viaggi in giro per il mondo, ma è localizzato a Meldola, dove la cooperativa sociale ha una sede. A illustrarlo è il sindaco Roberto Cavallucci: "Stiamo realizzando un sogno: il recupero dell’antico palazzo del podestà, uno degli edifici su cui si fonda la città e che in futuro diventerà la nuova casa di CavaRei. Un grande progetto per collocare queste persone nel cuore più intimo della comunità".

"Qui dentro – interviene Giuseppe, uno degli ospiti della struttura residenziale – ho avuto tante occasioni per fare esperienze nuove e ho potuto trovare un’autonomia che altrimenti non avrei potuto avere, per questo per me è un posto speciale". Parole semplici che, però, forse meglio di tante altre descrivono la missione di CavaRei.

Sofia Nardi