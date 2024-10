CavaRei al G7 di Assisi: “I nostri giovani baristi selezionati per l’evento”

Forlì, 14 ottobre 2024 – La cooperativa sociale CavaRei parte da Forlì con una missione speciale: dimostrare che l’inclusione non è solo un’utopia, ma una realtà concreta.

Al primo G7 dedicato alla ‘Disabilità e all’Inclusione’, che si svolgerà ad Assisi da oggi a mercoledì, i ragazzi della cooperativa non porteranno solo cocktail preparati con cura, ma saranno la prova vivente che ognuno può essere protagonista di un cambiamento vero, anche sul palcoscenico internazionale. Grazie al progetto ‘Insolite Essenze’, che ha dato vita al bar truck ‘Chicchiamo’ e ha formato giovani bartender, CavaRei sarà presente in due momenti significativi dell’evento.

Oggi il furgone sarà alla cerimonia di apertura nei pressi della Basilica di San Francesco e il giorno successivo, tre baristi selezionati avranno il compito di gestire l’open bar per i delegati internazionali nella splendida cornice del Castello di Solfagnano. Il legame di CavaRei con il Ministero per le Disabilità è nato grazie a visite alla cooperativa, durante le quali si è discusso della legge ‘Dopo di noi’, avvenute a febbraio e maggio, con la ministra Alessandra Locatelli, che ha riconosciuto l’importanza dei progetti socio-assistenziali portati avanti a Forlì. Da quel momento, si è instaurata una relazione di fiducia che si è concretizzata nella partecipazione al forum intergovernativo. “Partecipare al primo G7 sui diritti delle persone con disabilità – spiega Maurizia Squarzi, presidente di CavaRei – è per noi un riconoscimento prezioso. Ogni giorno, i nostri collaboratori si impegnano a prendersi cura di oltre 160 persone, e vedere questo lavoro valorizzato in un contesto così importante è un onore non solo per noi, ma anche per tutta la comunità forlivese, che ci sostiene da sempre”.

Il bar truck ‘Chicchiamo’ è stato coordinato, fin dalla sua nascita nel 2023, da Marco Assorti: “Siamo partiti con una semplice caffetteria, ma oggi abbiamo fatto molta strada: prepareremo gin tonic, spritz analcolici e alcolici e amari. Il furgone è diventato un laboratorio mobile dove i ragazzi con disabilità si formano come baristi e lavorano con passione. Nella nostra comunità di San Leonardo – continua il referente – coltiviamo erbe officinali, dalle quali produciamo l’occorrente per i nostri drink. È una filiera locale e sostenibile, che valorizza il territorio e crea nuove opportunità di lavoro”. Ciro Deluca, Cristian Bonavita, Marilena Maitan, Giampaolo Lastaria, Domeniko Deliaj, Kyrylo Rybak e Vyacheslav Zaharyuk (Slava) sono i ragazzi formati per preparare e servire le bevande al G7. “I primi tre giovani – continua Assorti – avranno anche l’opportunità di servire, il 15 ottobre, l’aperitivo pre-cena per i 350 rappresentanti dei ministri di tutto il mondo. Non ci presentiamo mai attraverso lo stigma della disabilità, ma come lavoratori professionisti che offrono un servizio di qualità”.

Negli ultimi mesi, i ragazzi sono stati affiancati dal barman professionista, Loris Mesini, che ha perfezionato le loro competenze. Inoltre, grazie alla collaborazione con tre sponsor (il liquorificio Casoni di Finale Emilia, Poderi dal Nespoli e Estados) CavaRei potrà offrire un’ampia gamma di bevande durante l’evento. “Questa esperienza è un sogno che si realizza – conclude il responsabile –. Il nostro truck è stato operativo in più di 70 giornate quest’anno, un percorso che ha dato ai ragazzi la possibilità di crescere molto”.