CavaRei organizza 8 incontri di psicoterapia dedicati alle persone colpite dall’alluvione

Stasera alle 20.30 nella sede di CavaRei, in via Bazzoli, la prima delle 8 serate con la psicoterapeuta Simonetta Giunchi, interamente dedicate a tutte le persone che sono state colpite dall’alluvione. La dottoressa Giunchi è un’esperta di EMDR, una terapia che aiuta l’elaborazione degli eventi traumatici. Tutte le sere, da oggi fino al prossimo sabato, attraverso questa tecnica, la psicoterapeuta aiuterà le vittime dell’alluvione a elaborare i sentimenti di paura e impotenza, per recuperare la forza di reagire difronte a ciò che è accaduto.

Sarà presente agli incontri anche Alfredo Catenaro, dirigente della polizia di stato in pensione e comandante della polizia stradale ai tempi del terremoto dell’Aquila nel 2009. L’ospite racconterà come ha superato il suo personale trauma, anche grazie alla terapia EMDR, e il suo attuale ruolo di coordinamento degli aiuti presso il palazzetto dei Romiti. CavaRei mette a disposizione anche un servizio navetta, dalle 19.30 alle 20.15, con partenza tutte le sere dal palazzetto dei Romiti e dal parco di via Sillaro.