CavaRei, potenziato il centro stampa con le carte di credito etiche

‘Una stampa cucita sul futuro’ è il progetto della coop sociale CavaRei che UniCredit sostiene attraverso i fondi raccolti grazie alle ’carte di credito etiche’. Con questo strumento privati e imprese, senza costi aggiuntivi a loro carico, ad ogni utilizzo, contribuiscono a iniziative solidali. Con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta infatti il Fondo Carta Etica.

CavaRei accoglie oltre 150 persone di cui circa 45 abitano nelle tre strutture residenziali tra Forlì e Meldola. Comprende 91 soci e oltre 100 collaboratori di cui 9 inserimenti lavorativi. CavaRei può contare anche su una fitta rete di volontari. Gestisce 5 sedi all’interno delle quali si differenziano i servizi offerti. La sede legale è anche sede operativa di due centri socio-occupazionali, uno socio-riabilitativo diurno accreditato e uno socio -riabilitativo residenziale accreditato.

Il contributo della banca consente di potenziare il centro stampa attraverso l’acquisto di un’unità di squadratura (macchina dorsatrice per aumentare le varietà di rilegatura) e di attivare 3 inserimenti lavorativi. Inoltre, verrà implementata la sartoria con 2 macchine da cucire. Ciò permetterà di mantenere attivi 4 percorsi occupazionali e 1 tirocinio a sostegno di donne in situazioni di fragilità. "Grazie a questo contributo possiamo ampliare la nostra capacità di risposta ai bisogni di persone fragili, attraverso percorsi formativi e occupazionali. La creazione di progetti di autonomia e autodeterminazione permette di migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone, delle loro famiglie e quindi della comunità di appartenenza. Il sostegno di UniCredit è davvero prezioso per continuare a promuovere cultura dell’inclusione", dice Margherita Giudici, Responsabile Area Lavoro CavaRei.

Dal 2005, il Fondo Carta Etica di UniCredit ha supportato 1.380 progetti in tutta Italia, destinando oltre 38 milioni a iniziative di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità.