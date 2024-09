CavaRei, premiato il gin solidale. Nella produzione 17 giovani disabili

Il gin di CavaRei si è aggiudicato uno dei tre premi in palio del Craft Gin Fest 2024, nella categoria ‘Best Innovation Brand’. Le kermesse si è svolta in due date, a Milano Marittima e a Sarsina, dove esperti sommelier hanno gustato le etichette di numerose realtà artigianali. Il gin della cooperativa sociale forlivese fa parte del progetto ‘Insolite Essenze’ nato tra il 2022 e il 2023: le erbe aromatiche vengono coltivate e raccolte nel terreno biologico di San Leonardo in Schiova da persone fragili che frequentano CavaRei.

L’iniziativa crea così opportunità e occupazioni e promuove il contesto aggregativo e comunitario. ‘Insolite Essenze’ ha permesso l’acquisto del bar-truck Chicchiamo, un luogo di inclusione professionale all’interno del quale vengono messi in pratica i corsi di formazione in caffetteria e utilizzate le erbe aromatiche attraverso la vendita di bevande e altri prodotti, come le praline e l’amaro.

Il progetto è sostenuto da Intesa SanPaolo in collaborazione con Fondazione Cesvi Italia e finora ha coinvolto 17 giovani con disabilità nei percorsi occupazionali e 47 in quelli di formazione. Insolite Essenze e Chicchiamo hanno fornito prodotti a 61 eventi del territorio. "Oltre a produrre un ottimo gin – spiega il Craft Gin Fest –, CavaRei ha scelto di coinvolgere le persone con disabilità e questo è un esempio di innovazione sociale che va ben oltre il prodotto. Meritano il premio per il loro impegno e la loro visione".