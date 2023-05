CavaRei riapre le porte Altri ospiti vicino al parco

CavaRei apre le porte domani della casa in via Maceri Malta 22, per inaugurare un nuovo ’gruppo appartamento’ che ospita 6 persone con disabilità e disagio mentale. L’unità si aggiunge ad altre 2 già esistenti all’interno della casa. I nuovi spazi sono stati realizzati grazie al progetto ’Home In&Out, sostenuto da Unicredit e da Fondazione Caffè Salato.

Attualmente nella casa di via Maceri abitano 14 persone, suddivise nei 3 piani. Il nuovo nucleo che si inaugura domani è situato al primo piano e ospita 6 persone; un altro è al 2° piano con altre 6.

"Al piano terra della casa invece – spiega una nota di CavaRei – grazie al sostegno di Fondazione Caffè Salato, è stato possibile realizzare un mono-locale per persone come Sabrina, che ha una disabilità acquisita a seguito di un incidente e vuole allenarsi a tornare a vivere da sola. Nello stesso piano è presente un ulteriore appartamento attualmente abitato da una persona e disponile con altri posti di sollievo per brevi soggiorni. La mattinata domani è anche l’occasione per ringraziare i tanti donatori di CavaRei che in diverse

occasioni di raccolta fondi hanno sostenuto i progetti di vita autonoma".

"Il contributo di Unicredit – continua la nota di CavaRei – ha sostenuto il raggiungimento dell’obiettivo del progetto Home In&Out, ovvero quello di ampliare la capacità ricettiva di CavaRei per far fronte all’aumento delle richieste sempre più frequenti a parte delle famiglie di persone con disabilità per costruire un ’Dopo di noi’ nel presente e insieme a loro".