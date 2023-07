Cavina e Bonetti, si recupera questa sera lo spettacolo

Si chiude questa sera alle 21 presso l’ex Colonia fluviale, la stagione teatrale 2022-2023 di Rocca San Casciano, con lo spettacolo di Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti ‘Made in Romagna’, rinviato a causa dell’alluvione nel maggio scorso. Spiega il direttore artistico Giancarlo Dini: "Lo spettacolo è inserito anche all’interno della rassegna ‘Castelli di carta I libri’, in programma nelle rocche e castelli di Cusercoli, Rocca San Casciano, Mevaniola e Meldola. Ci piace testimonia. re la nostra vicinanza a Vittorio e Cristiano, perché Vittorio è uno dei tanti che ha subito i danni dell’alluvione nella Bassa Romagna, danni che ha subito pure Cristiano, sia a Casola il suo paese, sia dove vive ora". Riferendosi allo spettacolo, anticipa il direttore artistico: "Si tratta di un recital di musica e parole, fatti memorabili di un pianista della Bassa e di un narratore di montagna, Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina. Bonetti è l’alfiere del pianobar, quello suonato e cantato davvero, Cavina racconta storie per iscritto. Visto che da giovane Cavina non poteva andare ad ascoltarlo alla Festa dell’Unità, perché la nonna, fervente cattolica, gli proibiva di frequentare tutto ciò che era in odore di comunismo, recuperano ora il tempo perduto. E lo fanno raccontando la loro terra e le storie che la popolano, usando le passioni di una vita, la musica e le parole". La serata prevede che il pubblico possa fare richieste sulle canzoni da suonare e sulle storie da raccontare (ingresso 14 euro biglietto intero, 12 ridotto e info: 376.1224452).

Quinto Cappelli