Cds ‘premiata’ coi minibond per i piani green

C’è anche la forlivese Cds Holding Spa – società capogruppo dell’azienda Club del Sole, tradizionalmente attiva nel settore del turismo all’aria aperta – fra le cinque imprese beneficiarie del programma di ‘minibond’ messo a punto dal gruppo bancario Unicredit in collaborazione con Cassa depositi e prestiti. Il progetto ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti ‘verdi’ delle aziende operanti in alcuni settori strategici per l’economia italiana, con il finanziamento dei loro piani di sviluppo sostenibile. CdS Holding è l’unica realtà emiliano-romagnola presente nella ‘top five’.

Dopo una prima tranche da 48 milioni di euro, emessa a fine 2022 in favore di otto aziende su tutto il territorio nazionale, con questa nuova emissione il programma, denominato ‘Basket bond Esg’, arriva a sostenere complessivamente 13 realtà, mobilitando 101,5 milioni in favore della transizione ecologica delle imprese. I basket bond si sono affermati negli ultimi anni come canale d’accesso al credito alternativo al bancario. Si tratta di pacchetti di minibond emessi dalle imprese e ceduti a investitori istituzionali.

Tornando alla holding forlivese, che ha emesso un minibond da 10 milioni di euro della durata di sei anni per finanziare la propria crescita nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, ecologica e sociale, gli investimenti nel ‘green’ rappresentano una costante. Poco più di un anno fa, Club del Sole era riuscita a entrare nel programma ‘Elite’ di Borsa italiana, dedicato alle aziende ad alto potenziale di crescita, con un piano di sviluppo fondato, oltre che sul potenziamento del proprio brand sul mercato, proprio sulla sostenibilità.

L’azienda è leader in Italia delle vacanze outdoor al mare, con oltre 20 villaggi e un totale di 8.500 soluzioni abitative. Con le emissioni dei minibond, Cds e le altre società beneficiarie si impegnano a migliorare il proprio livello di sostenibilità, che sarà certificato da un ente esterno, Cerved rating agency, con monitoraggio a partire dal terzo anno dall’emissione. UniCredit ha coordinato le attività necessarie per l’assegnazione del punteggio iniziale e per l’individuazione degli obiettivi di miglioramento, in coerenza con le linee guida europee e le buone pratiche già attuate sul mercato della finanza sostenibile.

Maddalena De Franchis