C’è anche Casadei, docente a Pisa

Tra i firmatari della petizione contro il trasloco della collezione Verzocchi spicca anche Alberto Casadei, forlivese e docente di letteratura italiana all’università di Pisa. Oltre a lui e Balzani, ci sono Giovanni Matteucci (docente di Filosofia all’università di Bologna); Matteo Zattoni, docente, scrittore e consigliere comunale Pd;

Paolo Temeroli, ex responsabile della sezione moderna della biblioteca comunale di Forlì; Maria Luisa Bargossi, presidente Auser Forlì; Franco Camporesi, docente di filosofia e storia; Claudio Casali, docente di scienze; Tiziana Donati, ex docente di lettere classiche; Mirtide Gavelli, storica e responsabile della biblioteca del Museo Civico del Risorgimento di Bologna;

Gianni Giancarlo Giunchi, noto per la sua attività di lettura con i ragazzi; Luigi Impieri, docente di storia dell’arte e artista; Maria Roberta Lucchesini, ex docente di storia dell’arte; Miria Malandri, pittrice; Wilma Malucelli, ex docente e divulgatrice culturale; Alessandro Merci, docente presso la Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Università di Bologna, a Ravenna; Andrea Panzavolta, scrittore; Andrea Savorelli, architetto attualmente coinvolto nel progetto Atrium; Sergio Spada, storico ed ex funzionario del settore cultura del Comune; Marco Vallicelli, docente di storia dell’arte.