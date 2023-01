C’è anche da noi la moria ‘silenziosa’ delle palme

In effetti, caro Danilo, pone un problema che qui mai ci si è posti, almeno a mia memoria. Ricordo bene, però, servizi relativi a note località di villeggiatura, in cui l’emergenza legata a questo insetto e al punteruolo rosso veniva trattata ampiamente, ad esempio in Liguria e nelle Marche (a San Benedetto del Tronto), ma parliamo di diversi anni fa e, soprattutto, di situazioni ben più rilevanti: basti pensare a veder morire le palme di un intero lungomare. Difficile dire quindi quando questa situazione sia diventata un problema anche da noi e perciò quando la questione dovesse venire sollevata. Fra l’altro proprio la scarsità di palme da noi in suolo pubblico fa si che ben difficilmente il problema possa essere ritenuto sensibile da parte di un’amministrazione pubblica. Comunque, a livello di principio, concordo con lei: se gli enti territoriali si accorgono di un problema, questo deve essere comunque segnalato ai cittadini. Del resto quando l’emergenza dovuta ad altri insetti infestanti ha colpito anche le produzioni e quindi l’economia, come ad esempio nel caso della celebre cimice asiatica che ha fatto strage di colrivazioni, la questione è diventata di dominio pubblico. Dispiace ora sapere che questa moria delle palme stia avvenendo anche a Forlì: speriamo che questa sua lettera metta almeno qualcuno in guardia, se è ancora in tempo.