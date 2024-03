C’è aria di Tour de France: avvistato il re del Giro

Il campione di ciclismo su strada, lo sloveno Primož Roglic, ha fatto un sopralluogo sul percorso della prima tappa dell’edizione 111 del Tour de France Firenze - Rimini del 29 giugno toccando anche i paesi della Val Bidente, da Galeata a S. Sofia, in direzione poi dei tornanti della Côte de Spinello. L’ex saltatore con gli sci sloveno, che corre per il team Bora-Hansgrohe, professionista dal 2013, scalatore-cronoman ma valido anche nello sprint, è stato individuato all’ingresso di Santa Sofia da un appassionato e praticante di ciclismo locale, Matteo Facciani, che è riuscito a scattare una foto di questo pluricampione che ha conquistato la medaglia d’oro olimpica, tre Vuelta di Spagna, l’ultimo Giro d’Italia e numerose classiche di peso.

"Un colpo di fortuna, ero emozionato quando ho capito che era Roglic – racconta Facciani – e ho fatto solo in tempo a scattare una foto, un video di pochissimi secondi e a salutarlo". Mentre i pretendenti a vincere il Tour o almeno a salire sul podio agli Champs Élysée a Parigi stanno facendo i loro sopralluoghi per studiare il percorso di 206 km in gran parte appenninico, la promozione di questo evento sportivo, seguito da 3,5 miliardi di persone, terzo solo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di Calcio, sembra ristagnare almeno a livello locale nei paesi che saranno attraversati, complici forse anche le attenzioni alle elezioni comunali. La speranza è che subito dopo Pasqua parta una campagna mirata di coinvolgimento e di promozione a più livelli, per accogliere nel modo dovuto la carovana e i ciclisti. Questo passaggio della corsa a tappe più importante e conosciuta a livello mondiale, fortemente voluta dalla Regione Emilia Romagna, è infatti una occasione storica da non perdere.

Restano, inoltre, le incertezze sul percorso in quanto, mentre il sito ufficiale del Tour indica ancora il tracciato scelto per quanto riguarda l’alto Rabbi e l’alto Bidente (Premilcuore – San Zeno- Monte delle Forche - Galeata – S. Sofia – Mortano - provinciale per Spinello – S. Uberto – Passo Carnaio e San Piero in Bagno), si rincorrono le voci di un cambio di tracciato da parte degli organizzatori, a partire da S. Sofia non più in direzione della Côte de Spinello – S. Uberto, ma direttamente verso Monteguidi – Trappole – Passo del Carnaio e discesa sempre a San Piero in Bagno. "Sarebbe una scelta inspiegabile – commentano alcuni appassionati – in quanto il tracciato originale è più tecnico e non ci sono problemi legati alla viabilità. Confidiamo che il patron del Tour mantenga il tracciato stabilito durante la presentazione ufficiale".

Oscar Bandini