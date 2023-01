C’è ’Commercianti per un giorno’

Domenica prossima, dalle 8.30 alle 18.30, i padiglioni di via Punta di Ferro si apriranno alla manifestazione ’Commercianti per un giorno’, totalmente ed esclusivamente dedicata ai privati senza partita Iva, associazioni ed enti di beneficenza. Per un’intera giornata potranno vendere, comprare o scambiare merci e prodotti di loro proprietà. Saranno 300 gli espositori, tutti accomunati dalla volontà di dare una ’seconda chance’ ad oggetti che altrimenti sarebbero destinati ad invecchiare in casa o in cantina, proponendoli invece ai visitatori e agli altri espositori per essere scambiati o acquistati. Saranno presenti anche gli stand di istituti scolastici e parrocchie del territorio che mettono in vendita la propria merce a scopo benefico.

La manifestazione è organizzata da Romagna Fiere, il biglietto d’ingresso costerà 3 euro. www.commerciantiper1giorno.it.