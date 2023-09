"C’è delusione fra i residenti, ci aspettavamo di meglio"

"Spiace raccogliere dai residenti la delusione sulle aspettative delle pulizie straordinarie della scorsa notte. Nessuno si aspettava le strade tirate a lucido come nei film di Harry Potter, con un colpo di bacchetta magica, ma i commenti non sono benevoli, rispetto al roboante annuncio di ‘ristabilire completamente il decoro’": a dirlo in una nota è Loretta Poggi, coordinatrice quartiere 9 Foro Boario San Benedetto, che aggiunge: "Ristabilire il decoro non è solo togliere gli ingombranti. Ci si aspettava forse una maggiore coscienziosità nella pulitura di strade e marciapiedi, in alcuni punti ancora incrostati di fango, e nello sgombero delle caditoie, alcune ancora otturate. E i residenti nelle piccole strade laterali – conclude – si dicono insoddisfatti della pulizia dei loro tratti. Speriamo vada meglio le prossime sere".