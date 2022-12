C’è il rinnovo delle autorizzazioni

Il Comune informa che l’attestazione-autorizzazione annuale di accesso e sosta nel centro della città di Forlì scadrà il 31 dicembre, mentre la sua validità sarà prorogata fino al 28 Febbraio 2023, termine ultimo per provvedere al rinnovo annuale.

Il rinnovo potrà essere effettuato online, accedendo dal sito www.fmi.fc.it dal 2 gennaio al 28 febbraio, oppure presso l’ufficio sosta Fmi (via Lombardini, 2 a Forlì) previo appuntamento telefonico. Per prenotare l’appuntamento è possibile chiamare il numero 0543.1718133, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per il rinnovo è necessario un documento di riconoscimento (ed eventuale delega) per effettuare solo ed esclusivamente il pagamento della quota di competenza dell’anno 2023, che potrà essere versata in contanti o con carta di creditobancomat.

Gli uffici di Fmi sono aperti il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 7.45 alle 17.30; il mercoledì e il venerdì dalle 7.45 alle 13.30; il sabato dalle 7.45 alle 13.00.Per eventuali informazioni, chiamare il numero 0543.1718100 o consultare il sito www.fmi.fc.it.

