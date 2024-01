C’è in gioco la salute. Lego in regalo ai malati dell’Irst

L’associazione senza scopo di lucro Collego ha donato ai degenti dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola alcuni kit di costruzioni; un passatempo divertente e intelligente per alleggerire le giornate di chi sta svolgendo trattamenti impegnativi, talvolta in isolamento protettivo. I kit di mattoncini Lego donati saranno collocati nella sala comune del reparto, in piccole scatole di plastica facilmente sanificabili, e saranno a disposizione delle persone ricoverate che potranno, così, portarli in camera per assemblarli senza fretta. Una volta concluso il montaggio, il kit sarà igienizzato e messo nuovamente a disposizione di altri pazienti. Secondo una nota dell’Irst, un’attività ludica negli adulti riduce lo stress, stimola la concentrazione, aumenta la creatività, migliora i rapporti e le relazioni sociali.

"Per questo accogliamo con grande favore ogni attività che possa rendere più leggera la permanenza dei nostri pazienti – spiega il dottor Luca Frassineti, direttore dell’Oncologia Medica Irst, presente al momento della consegna insieme a Monica Golinucci (coordinatrice infermieristica della degenza oncologica e radiometabolica) e agli oncologi Alberto Farolfi e Manlio Monti –. Purtroppo, i nostri degenti devono spesso sottoporsi a percorsi terapeutici lunghi, delicati, debilitanti; alcuni sono ricoverati in camere a bassa carica microbica e, fino a quando il loro quadro clinico non lo permette, devono limitare al massimo i contatti con l’esterno. La possibilità di ritagliarsi un momento di distrazione e leggerezza può rappresentare un grandissimo aiuto per superare i momenti più difficili".

Insieme ai set, è stata donata al reparto la mascotte di Collego, una nave di mattoncini dal nome significativo ‘Hope’, speranza. "Questa nave agile e veloce ci rappresenta – spiegano il presidente Giorgio Perrucci e i membri del direttivo Andrea Antonelli e Letizia Zagnoli – perché ci sentiamo come un equipaggio che intraprende un viaggio con l’obiettivo di portare gioia a chi ha meno motivi di sorridere. Con la speranza che questo ‘soggiorno’ possa essere solo una tappa all’interno di un lungo e felice cammino di vita".

