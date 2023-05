C’è la food blogger Benedetta Rossi domani al Puntadiferro

Benedetta Rossi, una delle food blogger più amate d’Italia, sarà ospitata domani alle 15.30 all’interno della galleria del centro commerciale Puntadiferro. La Rossi, nota per le sue ricette presentate in programmi televisivi e star di Food Channel, di recente presa pure di mira dagli ’haters’ sui social media, presenterà il suo libro ’Benvenuti in casa mia’, in cui sono illustrate tante ricette. Su Instagram ’Fatto in casa da Benedetta’ conta più di 1 milione e 300mila followers e su Facebook la pagina arriva a più di 4 milioni di seguaci.