C’è la Notte dei Musei. S. Domenico protagonista

Quella di domani sarà una notte speciale per la cultura: ricorre, infatti, la 21ª edizione della ‘Notte europea dei musei’, nata dalla volontà di incentivare la frequentazione dei luoghi della cultura, che, per l’occasione, aprono le loro porte anche in fasce orarie non abituali.

Per l’occasione il museo civico San Domenico e la mostra ‘Il ritratto dell’artista’, resteranno aperti fino alle 23 (chiusura della biglietteria alle 22). La speciale apertura serale consentirà al pubblico di visitare una delle esposizioni più apprezzate ed originali del 2025 in un contesto di particolare suggestione. Oltre alla fruizione individuale, i visitatori potranno approfittare di due visite guidate ad aggregazione libera che partiranno alle 20.40 e alle 21.40 al costo di 5 euro a persona oltre al regolare biglietto di ingresso, che consente anche la visita della pinacoteca.

A fare da cornice alla ‘Notte dei musei’, anche i due eventi speciali organizzati dal Centro Diego Fabbri con il sostegno della Fondazione Carisp, che avranno come cornice sempre la grande mostra forlivese. Domani alle 16 inizierà una speciale visita alla scoperta dell’esposizione, al termine della quale verrà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo presso il bar del museo. Il giorno successivo, la domenica mattina alle 10.20, al ‘Cafè le Marì’ in Via Theodoli, a 200 metri dal San Domenico, verrà offerta una colazione ai partecipanti in compagnia della guida, prima di trasferirsi all’interno del museo e visitare insieme la mostra. Per ogni appuntamento è previsto un costo di 20 euro, omaggio per chi compie gli anni. Info e prenotazioni: 328.2435950 (anche tramite WhatsApp).