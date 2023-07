C’è l’Orchestra di Bourges Festa con due concerti

Un gemellaggio che rivive nella musica, quello tra Bourges in Francia e Forlì, e che viene celebrato con un doppio concerto, oggi e domani. L’appuntamento tra le due città ‘sorelle’ era fissato per il 2020, quando la pandemia del Covid ha costretto a rinviare tutto. Ora l’orchestra Harmonie, finalmente, sarà in città con i suoi 53 musicisti (assieme a 25 accompagnatori). Il primo concerto sarà stasera all’Arena San Domenico, alle ore 21, mentre il secondo si terrà domani, alle ore 21, in piazza Fratti a Forlimpopoli (all’interno della rocca). L’ingresso in entrambe le occasioni è gratuito.

L’orchestra Harmonie è nata nel 1999 dalla fusione di due orchestre dalle radici antiche e in particolare una delle due, la Musique Municipale, era stata fondata nel lontano 1878. Il gruppo è composto principalmente da strumenti a fiato (legni e ottoni), percussioni e tastiere, oltre ad alcuni strumenti a corda (contrabbasso, arpe) e promuove la musica per banda e d’insieme organizzando concerti a Bourges e nei dintorni, oltre a partecipare a scambi musicali e concerti in tutta la Francia e talvolta, appunto, all’estero. Tra i componenti ci sono studenti del Conservatorio di Bourges, appassionati di musica amatoriale, professionisti della musica e dell’insegnamento, giovani e meno giovani.

L’eclettismo musicale è all’ordine del giorno in tutti i loro concerti: romanticismo, musica classica, musica da film, brani di cantanti, jazz, musica russa, musica latina... Il programma dei due concerti evoca la Francia e l’Italia, ma non solo, con brani di respiro internazionale che spaziano da musiche classiche a medley e a pezzi moderni.