C’è poi piazzale Levi Montalcini

Via libera della giunta di Forlì alle nuove denominazioni di vie, piazze e aree verdi, proposte dalla ‘Commissione toponomastica’. Oltre alla denominazione del Giardino dei Musei San Domenico a Dino Amadori, in città ci sarà piazzale Rita Levi Montalcini (Torino, 22 aprile 1909-Roma, 30 dicembre 2012), premio Nobel per la medicina, senatrice a vita e ospite a Forlì in una grande manifestazione contro il razzismo nel 1994. Il piazzale è il parcheggio di via Romanello.

Piazzale dei Pompieri sarà la denominazione dell’area dell’ex caserma dei vigili del fuoco con accesso da piazza Cavour 13 e da via Matteucci 31. Poi ci sarà via Edith Stein, scrittrice, insegnante, filosofa, studiosa. Di origine ebraica, si convertì al cristianesimo e divenne monaca. Vittima delle persecuzioni razziali del nazismo fu rinchiusa a Auschwitz. Proclamata Santa, dal 1999 è Patrona d’Europa. A lei è dedicata la strada con accesso da via Artusi a Pieveacquedotto. E nella stessa frazione, via Suor Maria Pierina Silvetti, al secolo Tecla Silvetti, è la strada con accesso da via Argentina Albelli. Tecla Silvetti (Fiesole 14 marzo 1903-Forlì 20 aprile 1984) dal 1941 fece servizio nel carcere femminile e visse gli anni terribili della guerra, cercando di alleviare le sofferenze e salvare persone. Descrisse ciò nel diario ‘L’anno più lungo’.

Via Lungarina, toponimo locale, è la nuova strada con accesso da via Bertarina, a Ca’ Ossi Sezione. Infine ‘nasce’ il Parco Ragazzi del 1899, in memoria dei giovani che al compimento dei 18 anni furono coscritti di leva e mandati in prima linea sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale: è l’area verde con accesso da via Scaldarancio e da via Glorie Garibaldine.