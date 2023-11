‘C’è puzza di gas’: si parla del metanodotto

Oggi alle 20,30 si terrà un incontro pubblico dal titolo ‘C’è puzza di gas’, serata nella quale si andrà ad approfondire quello che sarà il prossimo avvio di lavori per la creazione del metanodotto Snam che attraverserà anche la nostra provincia per un tratto di oltre 46 km. "Per andare a informare i cittadini – spiegano gli esponenti del NoMegastore –. Vi è sempre carenza di informazioni quando arrivano progetti come questo". L’appuntamento è a Palazzo Morattini Monsignani a Pievequinta, via Armellino 33. L’opera avrà una lunghezza di 430 chilometri partendo da Sulmona arrivando fino a Minerbio. Per Wwf, Legambiente e Comitato NoMegastore "è un’opera inutile e dannosa".