C’è un grande prato verde in città. Foto d’autore e un amore comune

Tutto è pronto per la presentazione del libro fotografico ‘Forlì città verde’, lunedì alle 17 all’ex Cinema Mazzini di corso della Repubblica 88. Il progetto nasce nel 2018 da un’idea del fotografo Luca Massari, determinato a valorizzare le aree verdi presenti nel nostro territorio e a mostrare il forte legame col verde che ha caratterizzato Forlì nella sua storia. "Per me la fotografia non è lo scopo, ma il mezzo che mi permette di conoscere le cose – afferma Massari –. Vogliamo condividere l’amore che proviamo per questa città".

Il volume contiene un’ampia quantità di fotografie, accompagnate da un saggio di Gabriele Zelli e un’introduzione dell’architetto Fabio Berni. Il progetto ha potuto contare anche sul sostegno dell’impresa edile forlivese GF Group. La parte fotografica a cura di Luca Massari ha interessato non solo le aree verdi pubbliche, ma anche alcune aree private, come quelle dei B&B Giardino 34 e Corte Livia. Sono stati fotografati orti, giardini, cortili interni di palazzi storici, parchi pubblici, come il parco urbano Franco Agosto e il Parco della Resistenza, e anche rotonde. Queste ultime hanno infatti assunto un ruolo importante nell’ambito del decoro cittadino e in alcuni casi l’area verde al loro interno è arredata con grande cura. Il saggio di Gabriele Zelli fornisce schede storiche sui principali parchi cittadini, volte a ricostruirne la storia partendo dalla situazione antecedente alla loro istituzione. Grande attenzione è dedicata ai progetti per il futuro, come emerge dalle parole di Zelli: "Il nostro obiettivo è dare un’identità a quei parchi che al momento ne sono privi, in modo che possano diventare anche luoghi di attrazione turistica". L’architetto Fabio Berni racconta nella sua introduzione le modalità con cui si è evoluto il concetto di area verde nel corso dei secoli, partendo dai giardini e arrivando ai parchi urbani, che nascono quando si consolida il tessuto delle città. Berni compie inoltre una riflessione sull’importanza di prevedere il verde nella progettazione di nuovi palazzi, nell’ottica del decoro e della lotta contro l’inquinamento. La realizzazione del progetto ha richiesto tempi considerevoli: le fotografie sono state precedute da un notevole lavoro di ricerca e dalla stipulazione di accordi per le aree private. Il libro, definito dagli autori "una vera e propria strenna natalizia", è acquistabile al prezzo di 15 euro presso le librerie Feltrinelli, Mondadori e Il Cenacolo, le due edicole di piazza Saffi e l’edicola Piovaccari di via Balzella.

Michele Santolini