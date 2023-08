C’è una richiesta di sicurezza da ascoltare

Marco

Bilancioni

È come se gli alluvionati stessero dicendo: non deve mai più verificarsi un altro 16 maggio. È una richiesta, perciò, che va ascoltata e capita. Non solo assecondata, come, da un punto di vista pratico, hanno fatto Comune e Protezione civile.

Con quei sacchetti, in altri termini, gli alluvionati stanno chiedendo interventi di messa in sicurezza. Stanno dicendo che, finché non ci saranno, l’alluvione resterà un incubo che non finirà. Chiedono cura e attenzioni. Qualcosa che va perfino oltre Cas, Cis e altri ristori. Perfino oltre la politica, ma di cui la politica – tutta, a tutti i livelli – deve farsi carico (e in fretta). Altrimenti arriverà un’altra piena: di disillusione e sfiducia nelle istituzioni.