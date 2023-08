C’è una richiesta di sicurezza da ascoltare

Marco Bilancioni

Sarebbe sbagliato usare la parola ‘psicosi’. Perché, anche se le previsioni meteo non destano – a oggi – un allarme tale da premunirsi coi sacchetti di sabbia, c’è un sentimento da rispettare profondamente. E no, non è solo paura: è la sensazione di fragilità, perché noi e i luoghi in cui viviamo potremmo essere stravolti da una raffica di vento o da un temporale. È già successo, dunque potrebbe ricapitare. Dentro quei sacchetti, ciascun alluvionato vorrebbe mettere dentro non solo la sabbia, ma anche la sicurezza che l’acqua non entrerà più nelle nostre case.