C’è una settimana per la rottamazione delle cartelle

I contribuenti residenti nelle zone dell’alluvione hanno ancora qualche giorno per presentare la domanda di adesione alla ‘Rottamazione-quater’ delle cartelle. La scadenza prevista dal decreto alluvione è fissata al 30 settembre 2023 ma, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 ottobre. L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’adesione alla ‘Rottamazione-quater’ dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. La domanda può essere presentata sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando il servizio disponibile sia in area riservata (tramite Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).