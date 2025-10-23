C’è (un’altra) vita al di là dell’Arcobaleno. Per cani e gatti le ceneri dopo l’addio

C’è un’antica leggenda, attribuita ai Nativi Americani, secondo cui gli animali domestici che se ne vanno raggiungono il ponte dell’arcobaleno: un luogo paradisiaco dove gli amici perduti ritrovano gioia e piena salute, in attesa di ricongiungersi definitivamente al proprio umano e attraversare insieme il ponte.

Narrazione di carattere terapeutico, a cui si fa affidamento nel momento del dolore e del distacco. Sono sempre più numerosi gli esseri umani che, sperando nell’agognato ‘frattempo’, decidono di ‘cremare’ gli animali cari. Un’opportunità che ora sarà offerta anche ai forlivesi: sabato alle 10 in via Golfarelli 90, nella zona tra Villa Selva e Coriano, sarà inaugurato ‘il Ponte dell’arcobaleno’, impianto di cremazione per animali che fa capo a Vinicio Pala, da 12 anni titolare delle onoranze funebri ‘Lux Aeterna’. L’ufficio in cui l’imprenditore accoglie i famigliari delle persone scomparse, una sorta di confessionale sospeso tra speranza e disperazione, è tappezzato di lettere toccanti di ringraziamento e numerose foto: immagini che ritraggono giovani che se ne sono andati troppo presto e che hanno toccato il cuore non tanto dell’imprenditore Pala quanto del ‘papà Vinicio’.

Tra le tante foto, fa capolino uno splendido cane corso nero: "Si chiamava Alma e se n’è andata in poche ore, ancora giovane, a causa di una torsione dello stomaco – spiega Pala -. A distanza di venti giorni ho perso anche Duchessa, la mia gattina. Un dolore immenso".

Quando scompare un compagno di vita, amico fonte di gioia e amore ma anche consolazione nei momenti di dolore, il cuore si spezza. A lungo sembra di sentire ancora l’allegro zampettare per casa e avvertire lo scodinzolio lieto di chi non c’è più. "Non potevo pensare di portare i miei ‘animalini’ all’inceneritore e smaltirli come un rifiuto, e perciò li ho sepolti nel giardino di casa a Rocca delle Caminate. In principio avevo pensato di realizzare un cimitero per amici pelosi. Fino a pochi anni fa non esistevano infatti impianti di cremazione dedicati, o comunque se ne ignorava l’esistenza".

Pala decide allora di fornire un servizio simile anche a Forlì, dove sono ben 15.000 i cani iscritti all’anagrafe canina e si stima che i gatti siano addirittura di più: "Mi ha spinto il desiderio di offrire un commiato dignitoso a chi ha fatto parte della nostra vita con fedeltà e affetto. Mi sono affidato all’impresa Ciroldi spA di Carpi, che realizza impianti (non mi piace chiamarli forni), anche per esseri umani. Una ditta serissima che garantisce l’igiene e la sostenibilità della pratica: le emissioni atmosferiche si limitano a vapore acqueo tanto è vero che le ceneri sono bianchissime, cristalline".

Due le opzioni previste: la cremazione collettiva, con altri ‘pet’ e che non prevede la restituzione di ceneri, oppure individuale. "Un rito che può richiedere 30-40 minuti nel caso di un gattino di pochi chili, fino a due ore nel caso di un cane di taglia grande". Il costo va in parallelo con le dimensioni. "Si va dai 200-210 euro ai 350-390. A cui si possono aggiungere il calco della zampa e l’urna".

"Di urne ce ne sono vari modelli, in ceramica o in metallo, a forma di cuore o decorate con i colori del cielo. Che ritorna punteggiato di nuvole anche nel locale che ospita l’impianto, realizzate dall’artista Andrea Mario Bert". Esistono poi altri prodotti come ciondoli in cui inserire qualche grammo di cenere per avere sempre con sé il proprio amico. Perché, contrariamente a quanto sostiene qualcuno in maniera non troppo delicata, ‘non erano semplicemente cani o gatti’.