’C’è uno storico in sala?’. Vanoli sabato a Rocca

"Ve lo dico subito: questa è una lezione di storia. Quindi pensavo di lasciare un minuto e mezzo per consentire a quanti volessero di andare via con decoro. Sì tanto vale che ve lo dica subito: sono uno storico. E posso pure aggiungere che mi sarebbe piaciuto eccome, negli anni, che qualcuno l’avesse chiesto: ‘Scusate, c’è uno storico in sala?’" Comincia così lo spettacolo di e con Alessandro Vanoli, in programma sabato, alle 21.15 al teatro Italia di Rocca San Casciano, uno spettacolo per giocare e ridere con la storia, "quella che non ha a che fare con le date o meglio non si ferma lì". La storia ha a che fare col dubbio: è a quello che serve. Il dubbio applicato a una vertigine di tempo. A partire dal classico: ’Voi dove eravate quando...?’ il pubblico viene chiamato a costruire lo spettacolo con ’uno storico in sala’, che è anche il titolo. Si tratta di un monologo di un’ora e un quarto, che comincia con un’interrogazione: ’Voi cosa ricordate di storia?’, ricostruendo assieme al pubblico una linea del tempo che vede sfilare grandi civiltà e personaggi famosi. Per insinuare poi un primo dubbio: "Vi sembra normale che in questa lista manchi, che so, l’India, tutto l’islam e la Cina (tremila anni suonati di civiltà?)" E ancora: "Ve lo ricordate dove eravate quando cadde il muro di Berlino? Cosa voleva e cosa vuole dire studiare storia?". Vanoli guiderà gli spettatori attraverso i drammi del Novecento, l’incrinarsi di quella speranza globale, fino a un presente fatto di immagini, video e internet. Parafrasando la canzone Libertà di Giorgio Gaber, la storia non è stare sopra un albero, non è avere un’opinione, la storia è partecipazione. E, fino a quando riusciremo a capire questo, forse ci sarà ancora bisogno di uno storico in sala (ingresso 14 euro, ridotto 12; info e prenotazioni 376.1224452).

Quinto Cappelli