C’è Vintage: un weekend in Fiera dedicato al fascino del passato

La Fiera di Forlì, in via Punta di Ferro, ospita da oggi a domenica la 33ª edizione della mostra ‘Vintage! La moda che vive due volte’, dedicata agli articoli che hanno caratterizzato il passato diventando icone di stile senza tempo. Per tre giorni si assisterà a spettacoli, musica, esibizioni dal vivo e una passerella sul modenariato, design, profumi, capi sartoriali e pezzi di design delle collezioni primavera-estate delle migliori maison che hanno contraddistinto lo stile di un’epoca che va dagli anni ‘20 agli anni ‘80. La fiera si sviluppa su oltre 8.000 metri quadrati di spazi espositivi e proporrà una accurata selezione di oltre cento aziende tra archivi storici, collezionisti, laboratori artigiani e stilisti di tutta Italia.

La fiera si articola su più aree tematiche: Vintage è l’area principale dedicata all’abbigliamento e agli accessori appartenuti al secolo scorso e che sono oggetti di culto, ancora attualissimi; Remake presenta le sartorie creative o piccole aziende artigiane che mettono in vendita le loro creazioni frutto di rielaborazione di materiali datati o dismessi come tessuti, lane, legno; Collezionismo & design è l’esposizione di vinili, giocattoli antichi, profumi da collezione, radio, tv, fumetti, libri; Fiera del disco e spazio fumetto è l’area curata da Zamusica con vinili, compact disc e fumetti, ma anche dvd, magliette, accessori, giradischi, giochi, memorabilia della musica e del fumetto. Il disco in vinile sta conoscendo una nuova vita, numerose le ristampe di dischi storici; ‘Gucci in viaggio’ è il titolo di un’esposizione nata dalla ricerca di ‘Mai Visto’ con una serie di articoli da viaggio della Maison. Protagonisti sono gli articoli da viaggio: dalle borse shopping agli zaini, dalle borse da viaggio alle custodie per abiti, oltre a beauty case, cappelliere, valigie, bauli, trolley; il Club Alfa Romeo Duetto celebra la diva delle automobili: l’Alfa Romeo Spider ‘Duetto’ a 30 anni dall’ultimo esemplare prodotto, resa celebre da Dustin Hoffman nel film ‘Il laureato’; Quattro ruote a stelle e strisce presenta modelli di auto del passato.

Non poteva poi mancare Burlesque Show, in cui torna l’arte e l’ironia di Scarlett Martini, nota in tutto il mondo per i suoi spettacoli che presenterà due spettacoli giornalieri gratuiti domani e domenica alle 16.30 e alle 17.30. Infine, la Grande Musica con Gloria Turrini Duo e i Marco J and the Jaywalkers con la presenza di ospiti d’eccezione, Dj set esclusivi, corsi di ballo gratuiti.

Orari e prezzi: www.fieravintage.it Orari al pubblico: oggi dalle 14 alle 20; domani e domenica dalle 10 alle 20 (coupon riduzione scaricabile dal sito www. fieravintage.it 6 euro, intero 8 euro; gratis fino a 12 anni.

r. r.