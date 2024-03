Cecchetto cambia musica: "‘Voci Nuove’ sia più originale"

Parlare a Claudio Cecchetto, il guru della musica italiana, di un ‘Voci nuove’ del liscio e della musica popolare equivale a sfondare una porta aperta. Lo scorso anno infatti il re dei talent scout ha organizzato a Gatteo Mare il festival di Sanliscio. "Trovo sia una buona idea puntare sulla musica popolare soprattutto in Romagna, che ha acquisito fama in tutta Italia grazie al liscio, oggi un must al pari della musica napoletana", spiega Cecchetto, che ritiene tuttavia imprescindibile puntare su professionisti di qualità. "Il problema sarà trovare un organizzatore all’altezza, non basta affidarsi a un nome conosciuto ma serve un esperto di musica popolare: mi permetto di suggerire come direttore artistico Moreno il Biondo, al lavoro da anni in questo settore".

Guardando al passato, Cecchetto rivisita i ‘suoi’ Festival di Castrocaro (fu al timone nel 1992, 1993 e 2002). "Ricordo un bell’ambiente, pieno di giovani speranzosi, felici di aver trovato l’occasione per entrare mondo spettacolo. Ho presentato un’edizione che vide protagonisti gli 883, Fiorello e Jovanotti. Sul palco di Castrocaro sono passati artisti famosi che sono anche grandi amici. Il Voci Nuove era partito come appendice del Festival di Sanremo. Nel tempo purtroppo non ha perso solo l’attrattiva ma anche i canali promozionali. Allora tanto vale concentrarsi su qualcosa di specifico, di unico e di originale".

Felice dell’‘investitura’ di Cecchetto è Moreno Conficconi, in arte ‘il Biondo’, alle prese con la seconda edizione di Sanliscio. "Mi fa molto piacere che Claudio abbia proposto me. Quella dell’assessore è un’iniziativa lodevole e significativa: un ulteriore passo nel percorso che mira a elevare il liscio a patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Un’ottima occasione per valorizzare la nostra terra". Il Biondo, che ha militato a lungo nell’orchestra Casadei prima di iniziare a brillare di luce propria, può considerarsi un’autorità del settore. "Ho creato e lavorato a diversi eventi: da ‘Romagna 2.0 - viaggio nella musica popolare’, dove il liscio, che è attore principale, abbraccia anche le altre musiche di estrazione popolare, alla ‘Settimana del liscio’, che da 18 anni trasforma la riviera in una sorta di Woodstock nostrana, fino appunto a ‘Sanliscio’".

In chiusura un aneddoto: "Alcuni anni fa assieme a Giuliano Sangiorgi del Mei proponemmo al Comune di Castrocaro di affidarci la gestione di un Festival che valorizzasse le realtà giovani locali, la musica folk, e contribuisse al rilancio del territorio. L’allora sindaca Tonellato si dimostrò entusiasta ma alla fine a spuntarla fu Lucio Presta. Probabilmente non erano ancora maturi i tempi, e il Festival era un prodotto molto più televisivo".