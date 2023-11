Celebrazione messe e corone per i caduti

Domani, in occasione della giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, a Castrocaro Terme e Terra del Sole saranno celebrate alcune messe in suffragio e avranno luogo cortei con deposizione di corone accompagnati dalla banda cittadina. Alle 8.40 l’appuntamento è alla chiesa dei caduti a Castrocaro, alle 11 alla chiesa di Santa Reparata in piazza d’Armi a Terra del Sole; alle 10.15 circa nell’area cimiteriale, affacciata su via del Lavoro, è in programma un omaggio al sacrario dei caduti di tutte le guerre.