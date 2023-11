Celebrazioni al via per il IV Novembre

Le celebrazioni della Festa del IV Novembre partono già domani alle 10.45 a Galeata col raduno di cittadini e associazioni nel giardino antistante il municipio; alle 11 intervento del sindaco Francesca Pondini; presterà servizio la Banda comunale A. Albertini. A Civitella celebrazioni sabato con gli interventi del sindaco Claudio Milandri; deposizione di corone ai monumenti alle 9 a Cusercoli in largo Matteotti, alle 10.30 in piazza G. Bruno a Civitella e anche a Seggio, San Filippo, Cigno, Seguno, Giaggiolo e Collina; presterà servizio la Banda comunale Maurizi. Domenica a Santa Sofia ritrovo alle 10 sotto le logge di via Nefetti con le associazioni combattentistiche, i rappresentanti del Comune, delle forze dell’ordine e dei cittadini con posa di corone alla lapide dei reduci delle patrie battaglie e al parco pubblico dei ‘Cavalieri di Vittorio Veneto’; in servizio la Banda Roveroni.