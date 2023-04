Celebrazioni con l’Anpi domani e venerdì

La sezione Anpi valle del Montone ‘Iris Versari’ ha iniziato ieri le manifestazioni del 25 aprile, con il Trekking della Memoria alla Capanna del partigiano sul monte Lavane, fra San Benedetto in Alpe e Marradi, dove nel luglio del 1944 gli Alleati lanciarono le armi alla banda partigiana di Corbari.

Le celebrazioni proseguiranno domani a fianco delle amministrazioni comunali della valle del Montone per deporre un fiore rosso sotto le targhe o monumenti dedicati a partigiane e partigiani. Alle ore 10 a Dovadola in piazza della Vittoria, davanti al monumento dei caduti; alle 10.30 a Castrocaro, davanti alla Loggia di Via Garibaldi, dove furono impiccati i responsabili della banda Corbari, fra cui Silvio Corbari; alle 15 a Portico, davanti al teatro ‘Iris Versari’.

Venerdì 28 a Castrocaro, alle ore 21 nella sala consiliare di viale Marconi 81 sarà organizza una serata incentrata sulla storia di una delle 19 donne decorate con medaglia d’oro al valor militare per le sue azioni durante la Resistenza, ripercorrendo la storia di Iris Versari attraverso le parole di Sandra Bellini con la presentazione del suo testo ‘Iris Versari. Una biografia partigiana’, Società editrice Il Ponte Vecchio, con la partecipazione di Carla Grementieri, autrice del libro ‘Iris Versari e la Resistenza delle Donne’.

