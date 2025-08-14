Celebrazioni religiose per l’Assunta. Processioni e messe solenni

Anche quest’anno il 15 agosto, in occasione della festa dell’Assunta, vengono proposti diversi pellegrinaggi a piedi fino ai santuari mariani.

Le parrocchie di Carpena e Magliano organizzano il pellegrinaggio con ritrovo alla chiesa di Magliano alle 4.30, recita delle lodi e partenza per Carpena, dove alle 6.30 sarà celebrata la messa. Al termine della liturgia sarà offerta la colazione (per il ritorno sarà disponibile anche un servizio di navette).

A Forlimpopoli, invece, il ritrovo sarà alle 5 nella chiesa della Madonna del Popolo per la recita delle lodi, seguirà la partenza verso il santuario della Madonna del Lago, dove alle 7 sarà celebrata la messa.

Le parrocchie di Coriano, Santa Maria del Fiore e Pianta organizzano il pellegrinaggio giubilare alla Madonna del Fuoco nella Cattedrale di Forlì, con partenza a piedi alle 6.30 da Coriano e alle 7 in bicicletta da Santa Maria del Fiore, che culminerà nella messa alle 8.30.

Domani, comunque, il vescovo Livio Corazza celebrerà con don Mauro Ballestra l’Assunzione a Fornò, dove quest’anno le celebrazioni sono più contenute a causa della chiusura del santuario per lavori di restauro. Seguiranno un momento conviviale e la sagra del cocomero.

Nel territorio ravennate della diocesi di Forlì-Bertinoro si trova poi Sulo, vicino a Filetto, dove da secoli viene venerata un’immagine in ceramica della Madonna: tra le messe, va segnalata quella delle 6 celebrata da mons. Paolo Pezzi, arcivescovo metropolita della Madre di Dio a Mosca; alle 9 invece c’è Corazza, che poi tornerà alle 20.45 per la solenne processione triennale con partenza dalla chiesa di San Lorenzo.

Il movimento forlivese di Comunione e Liberazione partirà alle 4.30 dal ponte di San Pancrazio per giungere alle 6 a Sulo, insieme alle parrocchie di San Pancrazio e Chiesuola che sorgono in provincia di Ravenna.

Il Ferragosto comincia già stasera a Castelnuovo, nel territorio meldolese: alle 20.30 si svolgerà la processione all’antica pieve insieme al parroco, don Enrico Casadio, con l’accompagnamento della banda di Civitella. In occasione dell’anniversario della morte, inoltre, sarà ricordato mons. Dino Zattini, per lunghi anni vicario generale della diocesi: il Comune apporrà una targa in suo ricordo. Alle 22.30 fuochi d’artificio.

Alessandro Rondoni