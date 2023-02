Celentano e Fantastico, libro e musica domenica al teatro Novelli

Arriva ‘Il figlio della foca’ nel nuovo appuntamento dei Pomeriggi del Bicchiere domenica, dalle 15,30, al teatro ‘Novelli’ (presso l’ex seminario) di Bertinoro. Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del libro ‘Il figlio della foca. Celentano e Fantastico 1987’ (Robin, 2021) che Ferdinando Mainardi, in arte Nando, dedica alla storia del programma più pazzo, ingovernabile e sgangherato della tivù italiana. Una vicenda in cui compaiono, a vario titolo, oltre all’ex ragazzo della via Gluck, Dario Fo, Umberto Eco, Little Steven, Franca Rame, Vittorio Feltri, Little Richard, Pippo Baudo, Giorgio Bocca, Comunione e Liberazione, Vasco Rossi, Walter Veltroni, Enzo Biagi, Enzo Jannacci e tanti altri. Un libro che parla di un’epoca, quella del pentapartito, delle lottizzazioni, della televisione analogica, della dittatura del telecomando, della guerra degli ascolti tra la Rai e la Fininvest. A dialogare con l’autore sarà lo scrittore Rudi Ghedini.

Il programma musicale sarà a cura del duo I Molleggiati: Gabriele Graziani (voce, kazoo) e Michele Barbagli (chitarra, kazoo, percussioni a pedali) faranno rivivere tutto il Rock del "ragazzo della via Gluck". Il piacere dell’assaggio sarà curato, per la parte gastronomica, dalla creatività della Pro loco di Bertinoro, mentre i vini in degustazione sono quelli della cantina De Stefenelli. Info e prenotazioni: 0543 469213 o [email protected]