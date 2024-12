Celeste Zeppa premiata all'Oscar Green per l'innovativo agri-foodtruck

Celeste Zeppa di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini e Giovani Impresa è stata protagonista all’Oscar Green al Tecnopolo di Bologna, premiata per il suo innovativo agri-foodtruck. La giovane gestrice dell’agriturismo Fangacci di Corniolo (Santa Sofia) faceva parte della numerosa delegazione di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini guidata dal presidente Massimiliano Bernabini e dal direttore Alessandro Corsini e con lei stessa in veste di delegata interprovinciale, comitiva che ha rappresentato con orgoglio il proprio territorio all’edizione 2024 dell’Oscar Green, l’evento che celebra l’innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti e Giovani Impresa e che ha visto anche la presenza di figure di spicco, tra cui il neo presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e l’assessore all’agricoltura Alessio Mammi, oltre che i vertici nazionali e regionali di Coldiretti.

Non nuova a riconoscimenti per il lavoro svolto, Celeste Zeppa è stata premiata con menzione per il suo progetto di agri-foodtruck, un’iniziativa che porta i sapori dell’agriturismo su strada, valorizzando le eccellenze agroalimentari locali e rendendole accessibili a un pubblico più ampio. "Grazie alla sua dedizione e alla capacità di innovare, Zeppa rappresenta un modello virtuoso di come tradizione e modernità possano integrarsi per promuovere il territorio e le sue risorse. La premiazione di Celeste è un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra realtà – hanno dichiarato Bernabini e Corsini – perché testimonia l’impegno dei giovani imprenditori agricoli nel reinventare il settore con idee nuove e sostenibili L’impegno di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini si inserisce in una visione più ampia che punta a valorizzare l’innovazione, ma anche a sostenere le comunità locali attraverso iniziative che coniugano sviluppo economico, tutela del territorio e promozione delle eccellenze agroalimentari".

A sua volta Celeste Zeppa ha commentato che "questo riconoscimento è un punto di partenza per continuare a crescere, portando avanti un progetto che parla di autenticità, qualità e passione per la nostra terra".

Oscar Bandini