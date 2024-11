Celiachia: medici, malati e famigliari a confronto

Si intitola "Celiachia: dialogo su clinica, alimentazione e attività del Dipartimento di Sanità pubblica" l’incontro rivolto a persone con nuova diagnosi di celiachia e loro familiari che si svolge domani dalle 17 alle 18.30, nella sala formazione dell’Ausl della Romagna, in via Pratella 12.

Il corso sarà tenuto da dietisti e tecnici della prevenzione della Unità operative Igiene degli Alimenti e Nutrizione di

Forlì-Cesena, diretta da Roberto Bandini, e sarà l’occasione "per fornire informazioni e strumenti utili per l’adozione di un’alimentazione senza glutine sana e sicura, per assicurare una migliore adesione a un’attenta dieta senza glutine". La partecipazione all’evento è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.