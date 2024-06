Celli fra premi e trasferte ‘docg’ col vino bio

Dopo una primavera piena di allori per i vini della Cantina Celli di Bertinoro è arrivato il momento di preparare i campioni per le guide dei vini, mentre nel vigneto si formano i chicchi d’uva attraverso la fase chiamata ‘allegagione’. I concorsi internazionali a cui la Cantina bertinorese ha partecipato hanno dato grande soddisfazione con l’aggiudicazione di medaglie d’oro e d’argento per i vini più tipici Albana, Sangiovese e Pagadebit.

L’ultimo in ordine di tempo è il Concorso Enologico Internazionale che ha appena assegnato la medaglia d’argento nella sezione speciale Vini Bio al Bron&Ruseval Sangiovese Riserva Bertinoro Romagna Doc 2020, prima annata della tipologia della cantina che gode della certificazione biologica, dopo il periodo di conversione.

Ci si prepara poi per altre due importanti trasferte. Si inizia da Roma, alla fiera Viniforum, al Circo Massimo dal 21 al 23 giugno, dove il premiato Bron&Ruseval Sangiovese Riserva Bertinoro avrà il suo spazio d’onore all’interno di Enoteca Italia, area dedicata ai vini top selezionati dal Touring Club Italiano tra quelli autoctoni di ogni regione d’Italia. Lo affiancheranno il Pagadebit Campi di Fratta e l’Albana I Croppi, per far conoscere meglio i vini tipici romagnoli nella capitale.

La Cantina Celli continuerà con una trasferta a New York per il Summer Fancy Food Festival, fiera dedicata ai prodotti gastronomici da tutto il mondo: l’Albana I Croppi Romagna Docg 2023 Bio sarà tra i protagonisti della serata di inaugurazione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e l’Enoteca Regionale: sono previsti abbinamenti con il Parmigiano Reggiano Dop e con Tortellini in crema di parmigiano, offerti agli ospiti presenti il 23 giugno, appunto all’apertura della fiera.

Prima di partire per il giro del mondo, la cantina aprirà i battenti durante il ‘Bertinoro Drinkin Jazz Festival’: sabato 15 giugno si terrà infatti un’originale degustazione itinerante in paese, con tappa in cantina: la ‘Passejazz’ guidata della Retromarching Band con assaggi enogastronomici e musicali.

Matteo Bondi