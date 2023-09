’Cena a impiatto zero’. Attese quasi 400 persone

Via Giorgio Regnoli ospiterà questa sera alle 20 il clou della giornata e uno dei momenti più attesi del festival del Buon Vivere. Si tratta della Cena a impiatto zero, un evento conviviale rivolto soprattutto ai forlivesi delle zone colpite dall’alluvione per sentirsi tutti uniti, in un abbraccio corale. "Ben 384 persone hanno aderito all’iniziativa – spiega Mario Saccone dell’associazione Regnoli 41 – un record per la manifestazione, giunta alla decima edizione. Perciò abbiamo chiuso le iscrizioni". L’associazione si propone di organizzare momenti di dialogo e di partecipazione attiva per costruire percorsi di buon vivere. Per sostenere chi ha sempre offerto il vino in tutte le passate edizioni, presso Rebù in Via Regnoli 52 sarà possibile acquistare il vino della Cantina La Pistona di Modigliana, che ha perso produzione e raccolti a causa dell’alluvione. "Abbiamo avuto 100mila euro di danni – spiega Fabio De Nadai, titolare dell’azienda – e quest’anno l’organizzazione mi dà l’opportunità di mettere in vendita il vino per i commensali. Abbiamo due proprietà, una in Veneto a Montebelluna (Treviso), dove produciamo il prosecco superiore ed una a Modigliana, in cui abbiamo sia il bianco che il sangiovese, premiato dall’associazione sommelier di Romagna".

Il pomeriggio del Festival si apre, però, già alle 15 al refettorio dei Musei San Domenico con l’incontro dal titolo Dall’interazione alla corrispondenza: verso una reale ecologia delle relazioni. Qual è il significato realmente ’ecologico’ della relazione tra l’essere umano e le sue nicchie bio-culturali? Se ne parla con Giovanni Matteucci (direttore del dipartimento di filosofia e comunicazione dell’Università di Bologna).

Alle 19.30, sempre al refettorio dei Musei San Domenico, ecco l’incontro Ma mi ascolti? L’importanza dell’ascolto nella relazione genitori e figli, piccole strategie per migliorare la comunicazione, a cura di Viria Romagnoli e Paola Riccobon.

La chiusura della giornata è alle 20.30 alla Cittadella del Buon Vivere con Dalla Tera della Louisiana alla Tera di Romagna, concerto del Bona Vista Social Group, diretto dal maestro Giuliano Cavicchi, a cura di Naima Foundation. La mattinata di giovedì si aprirà con il prosieguo, dalle 9 alle 19 alla Fabbrica delle Candele de Il valore sociale del cibo, un workshop con attività di storytelling, sull’importanza di un sano stile di vita e di una corretta alimentazione.

Alle 10 di domani, invece, alla Chiesa di San Giacomo si tiene Il vento contro. Avere il vento contro è proprio quella condizione ideale che ti fa venire voglia di volare: il campione mondiale di sci nautico Daniele Cassioli che dialogherà con il giornalista Corrado Ravaioli.

Gianni Bonali