Cena artusiana all’agriturismo Campo Rosso

L’agriturismo Campo Rosso di Civitella propone domani dalle 19,30 una ‘Cena Artusiana’, in collaborazione con gli studenti di Scienze e cultura della gastronomia, per gustare un menù direttamente tratto dal primo libro di cucina popolare del mondo ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’. L’attore Matteo Zauli nei panni di Pellegrino Artusi leggerà e reciterà le ricette e le facezie del gastronomo romagnolo. La serata sarà introdotta dai balli in costume dell’800 della Società di Danza Circolo Romagna Aps. Prezzo della cena inclusi due calici di vino 35 euro. Info e prenotazioni 380.5142609.