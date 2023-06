Cena benefica ’Romagna mia’

Continua a Predappio il ricco programma di eventi estivi. Nel weekend, caratterizzato dalla Festa del Patrono Sant’Antonio da Padova, spicca in particolare la serata denominata ‘Romagna mia’, in programma domani sera, una cena originale in cui si chiede ai partecipanti di apparecchiare e portare in tavola il cibo da casa. "Non devi prenotare – recita il testo della locandina preparata ad hoc – ma devi solo esserci per donare, donare, donare…".

L’intero incasso, infatti, sarà devoluto al Comune di Predappio per aiutare le persone maggiormente colpite dall’alluvione. L’evento avrà inizio alle 19.30 presso la piazza ex Foro Boario, dove sarà allestita l’area con panche e aree pic-nic a disposizione di tutti. Ci saranno diversi punti per la somministrazione delle bevande (acqua, birra e bibite varie), ma il cibo dovrà essere portato dai partecipanti. Non mancherà l’intrattenimento con la musica di dj Steve, Max Zompanti,Gaddo e un ospite e sorpresa (info: 0543.921700; urp.comune.predappio.fc.it).

q.c.