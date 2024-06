Cena celeste, è boom: già 250 prenotati

A Castrocaro è tutto pronto: da oggi a domenica la città del Campanone si immergerà nell’atmosfera celeste della festa promossa ogni alba d’estate dal circuito termale dell’Emilia-Romagna, dal Coter, da Apt servizi e dalla Regione: 72 ore all’insegna del ben-essere. Tra le tante proposte, spicca la cena celeste che domani dalle 18 alle 24 animerà viale Marconi, per l’occasione illuminato da tante lampadine colorate ad hoc. I partecipanti potranno portare la cena da casa o gustare le proposte dei bar e ristoranti locali, tutte all’insegna del celeste, al pari del dress code che consente abbinamenti con il bianco. Per prenotare il posto gratuito, cliccare su castrocarotermeterradelsole.travel/eventi/cena-celeste. "Siamo alla seconda edizione di una manifestazione nata dal nulla e che l’anno scorso ha contato 128 commensali", spiega Cinzia Mengozzi, titolare del negozio di abbigliamento Lola e volontaria del consorzio di promozione turistica Castrumcari.

Ad oggi sono già 250 le prenotazioni pervenute all’ufficio turistico (chi è interessato a partecipare può contattare lo 0543.769631). Un appuntamento che ha suscitato interesse e entusiasmo. In paese si avverte un clima di rinnovata fiducia: il nuovo corso di Castrumcari, presieduto da Claudio Aldini, affiancato dalla vice Donatella Castelli, dai volontari Sabrina Bandini e Mauro Collina, oltre che dalla stessa Mengozzi, ha portato una ventata di freschezza. "Ci sono idee, spirito d’iniziativa e desiderio di novità. Sono onorata di far parte di questo consorzio che si avvale della preziosa competenza di Roberta Caiti, leader dell’ufficio turistico. Non è un caso che il numero degli eventi sia quintuplicato rispetto al recente passato", prosegue Cinzia che non dimentica di ringraziare il Borgo Romano per la collaborazione. "Il comune denominatore della serata sarà la condivisione, le parole d’ordine saranno divertimento e leggerezza, peculiarità della terra dello star bene. L’atmosfera sarà vivacizzata dal dj set di Davide Castagnoli e avrà il tocco chic delle tante lucine allestite sul viale". Il weekend celeste prenderà il via già oggi con l’open day delle cure inalatorie, che si potranno provare gratuitamente dalle 7.30 alle 18. Lo staff medico delle Terme sarà a disposizione del pubblico per illustrare le proprietà benefiche delle acque sull’apparato respiratorio. Alle 17.30 (con replica domenica, stessa ora) sulla sommità del borgo antico visita guidata alla millenaria fortezza: tra armi, arredi, maioliche, reperti archeologici, unicità architettoniche, l’occasione per gustare i colori del tramonto nei giorni più luminosi dell’anno dal balcone dell’Acquacheta, da cui si ammira un panorama mozzafiato che spazia fino al monte Falterona. L’ingresso al castello costa 5 euro, 4 il ridotto, gratis per bimbi fino ai 6 anni, residenti e disabili con accompagnatore. È di 5 euro anche il costo della visita guidata (durata: 90 minuti). Info: 0543.769631. Nel paese delle Voci Nuove non può mancare la musica: alle 21 nel giardino Paul Harris, concerto sotto le stelle della Pink Orchestra Santa Cecilia, insieme nato all’interno della rinomata scuola di musica Rossini di Terra del Sole. In spartito brani intramontabili a partire da Moon River e La Pantera Rosa per celebrare i 100 anni dalla nascita del compositore Henry Mancini, e altre melodie di autori immortali quali Ennio Morricone e George Gershwin.

Il programma di sabato contempla dalle 17.30 la visita alla scoperta del Padiglione delle Feste delle Terme (0543.769631, 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel). L’atrio circolare del monumentale edificio Art Déco dalle 9 alle 9.50 e dalle 10 alle 10.50 ospiterà una sessione di meditazione celestiale e una di yoga. Iniziativa gratuita su prenotazione (0543.412711). Domenica spazio al Celestial Sunday alle Terme, un’intera giornata dedicata al relax alla spa Magiche Acqua. Un’esperienza che può essere arricchita con massaggi, trattamenti estetici e con l’accesso al Percorso Emozionale.