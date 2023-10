Cena dei sindaci a Pianetto:: "Una serata conviviale pensando al futuro"

Una cinquantina di commensali hanno partecipato alla ‘Cena dei sindaci’ che si è svolta alla Campanara di Pianetto (Galeata) lo scorso venerdì che ha fatto da anteprima alla tre giorni della terza edizione del Festival del Recupero caratterizzata da un grande successo di pubblico. "L’idea della cena dei sindaci è partita da me quasi per scherzo – precisa la sindaca di Galeata Francesca Pondini – ed è stata subito accolta dai miei colleghi di Civitella e Santa Sofia Claudio Milandri e Daniele Valbonesi e si è poi allargata subito al presidente di Romagna Acque Acque Tonino Bernabè, sostenitore del festival dell’evento e Piero Lungherini del servizio turistico dell’azienda". Un momento di condivisione, di convivialità per rafforzare lo spirito di collaborazione tra i tre territori dell’alto Bidente che dovranno insieme affrontare le sfide per la messa in sicurezza della Bidentina dopo l’alluvione oltre a promuovere e un progetto di valorizzazione turistica di tutta la vallata. La sindaca di Galeata ha cucinato un risotto alla trota del Bidente, Bernabè un’ acqua cotta della Romagna Toscana, Lungherini un paté di colombaccio, mentre Milandri si è esibito nella preparazione di bocconcini di bovina romagnola e Valbonesi ha curato in particolare il servizio. Non sono mancati il dolce e i vini del viticoltore faentino Francesco Paolo. "Naturalmente siamo stati coadiuvati ai fornelli – aggiunge Pondini – dallo staff meraviglioso della Campanara, e tutti noi abbiamo aiutato, apparecchiato e sparecchiato in allegria con i commensali in modo leggero ma pensando al futuro delle nostre comunità".

o. b.