Cena in bianco ai Romiti "Una serata insieme per ritrovare il sorriso in questi mesi di buio"

Una grande cena conviviale e poche regole da rispettare: vestirsi prevalentemente di bianco e portare da casa dei manicaretti che si potranno poi condividere con gli altri commensali. Sono queste le direttive che guidano le tante ‘cene in bianco’ che, negli ultimi anni, hanno imperversato un po’ ovunque (anche a Forlì ce ne sono state diverse: nella Barcaccia di fronte al San Domenico, al campo da rugby dell’Edera e ai Portici). Quella che si è tenuta lunedì sera nell’area verde della scuola elementare Pio Squadrani dei Romiti, però, è stata diversa da tutte le altre.

La festa, organizzata dai responsabili di quartiere e dal comitato genitori della scuola, infatti, prende vita in una delle aree più colpite dall’alluvione, in un quartiere che tutt’ora presenta vividissime le ferite provocate dalle acque. "L’idea – spiega il coordinatore dei Romiti, Stefano Valmori – era quella di dar vita a un evento semplice, che ci consentisse di ritrovarci tutti insieme e condividere qualche sorriso dopo tanta tristezza". Le difficoltà, in realtà, sono tutt’altro che superate e Valmori tiene a precisarlo: "Qui siamo ancora in grande difficoltà, molte persone stanno vivendo un incubo che, da maggio, non è ancora terminato e stiamo facendo tanto per tenere alta l’attenzione sul nostro dramma. La cena è servita anche a questo, ma soprattutto la volontà era quella di vivere un momento di leggerezza, dimostrare a noi stessi che possiamo ripartire e che possiamo farlo con il sorriso". Nonostante la cena si sia tenuta nel pieno di agosto, l’affluenza è stata massiccia: "Si sono unite alla tavolata circa 250 persone, residenti e non solo". Tra i partecipanti anche alcuni ospiti della cooperativa CavaRei, con sede alla Cava, e i richiedenti asilo che vivono ai Romiti grazie al centro Dialogos. "Sono una quindicina di ragazzi – spiega di questi ultimi Valmori – che si sono molto spesi anche durante i momenti più critici dell’alluvione, dando una mano ovunque ci fosse bisogno. Le tavolate che si sono formate ieri ci hanno dato anche l’occasione per conoscerci meglio e fare comunità".

Oltre al momento di condivisione dei cibi, preparati a casa da ciascun partecipante, ci sono stati i balli e i giochi dei bambini del quartiere. Gli Scout, da parte loro, hanno organizzato una tombolata: "Il ricavato – precisa il coordinatore di quartiere – servirà all’autofinanziamento del gruppo, e comunque avrà finalità benefiche, ma davvero la cosa più importante per noi non è stata la raccolta fondi, quanto la gioia di stare insieme". Adesso si pensa già all’anno prossimo: "Siamo certi di voler replicare, ma speriamo di poterlo fare non più negli spazi della scuola, ma nell’area verde Balducci, che è stato sommerso dall’esondazione e non è stato ancora ripristinato".

Sofia Nardi