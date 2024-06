Cena itinerante: a Modigliana domani è ’caccia’ alla cartolina

Domani a Modigliana si svolgerà la 17ª edizione della Cena Itinerante, manifestazione organizzata da ‘Distretto A’ di Faenza, associazione nata nel 2010 tra vicini di casa appassionati di cibo, arte e convivialità per sostenere la creatività di un quartiere del centro storico, con eventi come la Cena Itinerante e l’Urban Art Contest.

I partecipanti alla maratona conviviale, da qualunque punto della passeggiata enogastronomica-turistico-musicale, potranno scrivere una frase su una cartolina con i ‘Saluti da Modigliana’ e l’immagine della Rocca dei Conti Guidi, simbolo della cittadina. La cartolina, spedita entro il 1° luglio, regalerà a due persone, grazie al numero selezionato, un weekend nel paese collinare. Patrocinato dal Comune, con il sostegno della Bcc ravennate forlivese e imolese, l’evento si avvale della collaborazione di Sentieri Agrourbani, Habitat, Pro loco, Accademia degli Incamminati e tanti volontari.

La giornata prevede trenta eventi grazie ad artisti, associazioni, aziende, cantine, ristoranti, chef, fotografi, mostre, istituzioni, negozianti, professionisti, camminate sonore e spazi privati aperti per l’occasione. Il Gruppo Erbacci ‘Bus Green-Go’ a partire dalle 18,30 organizza corse ogni 30 minuti con partenza da piazzale Pancrazi a Faenza e arrivo a Modigliana, in piazza Matteotti (ultima corsa alle ore 24). Inizio alle 18 della libreria ‘Bauci Città’, in via Saffi, con la presentazione della ‘Trilogia del Nordest’ del pluripremiato fumettista padovano Miguel Vila, autore di tre graphic novel: ‘Padovaland’ (2020), ‘Fiordilatte’ (2021) e ‘Comfortless’ (2023) di Canicola Edizioni. Modera Lidia Linari, seguirà firmacopie. Sarà presente l’azienda Agricola Pianello con l’aperitivo della rinascita. Alle 19 dj set di Laura Nomisake.

Giancarlo Aulizio