Cena itinerante in centro fra installazioni e musica

La seconda edizione di Saluti da Modigliana è la cena itinerante che domani sera, dalle 19 fino alle 23, promuoverà nel centro storico del paese un percorso enogastronomico, artistico e musicale, ricco di installazioni, come parte delocalizzata della 18ª edizione della ‘Cena itinerante’ faentina.

L’evento nasce dalla collaborazione di tre realtà: Distretto A (creatore originale della Cena Itinerante, nato a Faenza nel 2010), che lavora sulla rigenerazione urbana con eventi partecipativi di arte, architettura e cibo; Agrourbana Aps (fondata a Modigliana nel 2025) attiva in pratiche che connettono ambiente urbano e rurale, valorizzando paesaggio e territorio; CL-Hub Aps (attiva dal 2024), operante nella promozione culturale, artistica e sociale con eventi inclusivi per tutte le generazioni.

Così il borgo si trasformerà in una diffusa e socializzante area di ristorazione collettiva all’interno della terza cinta muraria, con oltre trenta offerte, vignaioli e birrai. Il programma comprende vari appuntamenti. Alle 18.30 all’incrocio fra piazza Ibola e via Corbari l’inaugurazione del murale ‘Difesa della Natura’, realizzato da Nicola Alessandrini per il festival ‘Impronte di Solidarietà’, ideato e promosso da Distretto A: raffigura San Giorgio che combatte il drago, che qui rappresenta il male degli eventi causati dal cambiamento climatico. Al laboratorio ‘Stampa di Gusto!’, in piazza Ibola, si personalizzeranno magliette dell’evento. Inoltre, mostre e aperture sono previste nella chiesa di San Domenico con Enzo Staffa, in pinacoteca ‘Silvestro Lega’, a palazzo Borghi e nell’ex chiesa di San Rocco.

Altre installazioni: ‘La danza dei fiori’ nell’Orto botanico, i Tableaux Vivant nell’800 in Corte Alta, i giochi di luce ‘Habitat’ con Archeo-proiettori, ‘Opere e segreti’ a San Domenico. Al Gazebo Severoli di Monica Laghi gli spazi di benessere. Chiusura in piazza Pretorio alle 22.30 con estrazione gratuita di un weekend a Bellosguardo e bomboloni. Ingresso libero e gratuiti spettacoli, mostre ed eventi. Prodotti enogastronomici acquistabili nel percorso.

Il kit degustazione comprende: braccialetto freepass 5 euro; calice e taschina 10; calice e taschina + navetta 15; calice e taschina + maglietta 25; calice e taschina + maglietta + navetta 30. Navetta da Faenza ogni 30 minuti (Centro commerciale Il Borgo), attiva dalle 18,30 a mezzanotte. Per informazioni e aggiornamenti: info@agrourbana.it sulle pagine social @agrourbana.aps @cl.hub @distrettoa e su www.agrourbana.it o www.distrettoa.it.