Cena Solidale a Incisa Valdarno, Ricavato per Modigliana e Casa Accoglienza di Suor Simona Domani a Incisa Valdarno, due olandesi doneranno prodotti locali in segno di ringraziamento per l'aiuto ricevuto da Modigliana, duramente colpito dall’alluvione. La cena in piazza Auzzi di Incisa Valdarno raccoglierà fondi per il comune di Modigliana e la Casa accoglienza di suor Simona.