Cena sotto le stelle con gli astrofili

Venerdì prossimo dalle 19.30, nell’area parrocchiale di San Giorgio (via Zampeschi 115), è in programma una serata che offrirà la possibilità di cenare (nel menù penne all’amatriciana) e successivamente di osservare le stelle con le strumentazioni del Gruppo Astrofili di Forlì; per informazioni tel. 349.6424768 o 349.6340362.