Cene a tema a ’La Luna sul Trebbio’

Tornano oggi presso l’agriturismo e camping La Luna sul Trebbio, in comune di Modigliana ai confini con Dovadola, sul crinale fra le valli del Tramazzo-Marzeno e del Montone (via San Savino 44), ‘Le serate a tema’ di gastronomia. Raccontano i fratelli Giulia e Davide Di Domenico, titolari della struttura: "Incominceremo col baccalà, una nostra specialità immancabile, per proseguire il 4 marzo con curiosità della cucina pugliese tutte da scoprire, a sorpresa". Sabato 11 marzo lo chef Davide tirerà la sfoglia in sala durante la cena e gli aiutanti prepareranno le tagliatelle con diversi sughi. Seguiranno gli altri appuntamenti: ’A tutto castrato’ (18 marzo), ’Paella par tot’ (25) e ’Cena al contrario: pesce d’aprile e…’ (1° aprile). Info: 333.3151551. Tipiche del locale sono la cucina molisano-romagnola, le manifestazioni culturali e musicali e le serate a tema.

q.c.