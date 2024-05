Cene benefiche al Casone: ospitò gli ’ostaggi’ delle frane

Per ricordare i drammatici giorni dell’alluvione di un anno fa, il bar pizzeria L’Incontro della frazione Casone di Dovadola, lungo la statale 67 della valle del Montone e a 2 km dal paese, ha organizzato un evento il cui ricavato andrà agli alluvionati della valle del Montone. Si tratta di quattro serate con cena e animazione, dal cui conto saranno detratti 3 euro a persona, "quale contributo benefico" (info 0543.934841 e 320.0312492). S’incomincerà domani alle 17.30 con l’apericena (15 euro), con video dj Set musica’70-’80 by Jimmo. Si proseguirà venerdì con cena dalle 19.30,a base di stinco con patate, una consumazione (20 euro) e degustazione Birrificio Mastino; dalle 21 dj Silva e spettacolo Mabel Wiss. Sabato paella e sangria (25 euro), pizza in alternativa; dalle 21.30 Ross Band Live Group. Si concluderà domenica alle 18, con frutti misti dell’Incontro e pizza in alternativa (15 euro), serata animata dal dj Salva con vocalist. Commenta la titolare Rita Nanni: "Con questa iniziativa vogliamo ricordare il 16 maggio 2023, quando oltre 20 persone rimasero intrappolate fra due frane lungo la statale 67, con al centro il nostro bar pizzeria, dove quelle persone trascorsero prima la serata e poi molti anche la notte".

Al Casone vivono, infatti, oltre cento persone, rimaste isolate per 15 giorni dal 16 al 29 maggio, per l’interruzione della strada. "Fra gli ospiti forzati – racconta Rita – c’erano anche due austriaci che stavano andando ad un concerto a Ferrara, un camionista di Napoli e una signora di Firenze, e poi gente di San Benedetto in Alpe, Portico, Rocca San Casciano e altri romagnoli. Eravamo senza luce, senza telefono e nessuno riusciva a comunicare, neppure io con mio figlio Manuel, che studia a Milano. Qualcuno aveva paura. Allora abbiamo preparato la cena per tutti, come meglio potevamo, cercando di farci coraggio. Poi abbiamo cercato una sistemazione per la notte, sia nel locale sia nelle case vicine. Ma molti non hanno chiuso occhio". Il giorno successivo è atterrato un elicottero delle forze dell’ordine che ha prelevato le persone rimaste intrappolate, portandole in salvo". Aggiunge Luigi Barilari del Casone: "Quando in giugno sono andato alla stazione a prendere con l’auto uno dei due austriaci che avevano lasciato l’auto da noi, si è voluto fermare da un fiorista per comprare un mazzo di rose da regalare a Rita. Ci siamo commossi tutti per questo gesto di ringraziamento". Conclude Rita: "Con molti siamo in contatto e siamo diventati amici. È la cosa più bella che ha lasciato quella drammatica esperienza".

Quinto Cappelli