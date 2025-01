"Cene e mostre, serve dialogo"

"Non capisco perché la galleria venga additata come la causa di tutti i mali - reagisce così Donatella Piccioni, referente dell’associazione ‘Idee in corso’ all’annuncio dell’eventuale chiusura serale della galleria Mazzini, dove hanno sede -. Quelli che si sono picchiati e dove è scoppiata la rissa venivano dalla galleria Saffi, ma i cancelli li vogliono mettere qui da noi. Sono anni che non arrivano segnalazioni dall’interno della galleria Mazzini. Lo dico anche da residente, abito proprio di fronte. Dal 2018 abbiamo iniziato con le cene, le esposizioni, vari incontri a cercare di instaurare un dialogo con tutti gli abitanti e i fruitori della zona. Chiudere per me sarebbe peggio".