Cene, vini, biglietti per la mostra e miscele pregiate

I tre baristi che occupano i primi gradini del podio riceveranno dei premi speciali offerti dagli sponsor, mentre il Resto del Carlino li omaggerà con una targa. Fipe Confcommercio regalerà per il terzo classificato una cena per due al ristorante Scarpina, una confezione di sangiovese del territorio e due biglietti aperti per visitare la nuova mostra al San Domenico ‘Il ritratto dell’artista’; al secondo classificato una cena al Mangianotte di Meldola, una confezione di vino e due biglietti per la mostra; al primo, oltre al vino locale e ai biglietti per la mostra, sarà regalata una cena per due al ristorante Panoramico.

Estados Cafè, invece, assegna per il secondo e il terzo classificato lo speciale ‘barattolo salvaroma’ con caffè macinato, bustine di tè selezionato e del cioccolato da abbinare alle bevande. Non solo, infatti in regalo ci saranno anche le nuovissime tazze firmate Estados. Il primo classificato, invece, riceverà l’occorrente per fare a casa un caffè come al bar, con la macchina corredata con capsule di varie miscele Estados.